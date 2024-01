Mercato - OL : Deux transferts sont annoncés

Amadou Diawara

Pour renforcer son effectif, l'OL a officialisé deux transferts ce vendredi soir : Lucas Perri et Adryelson. Présent en conférence de presse quelques heures plus tôt, Pierre Sage - entraineur intérimaire - avait laissé entendre que les deux joueurs brésiliens étaient sur le point de rejoindre les Gones.

Auteur d'une première partie de saison catastrophique, l'OL veut se servir du mercato hivernal pour se relancer. Pour commencer, les Gones ont officialisé deux transferts ce vendredi soir : Lucas Perri (26 ans, gardien) et Adryelson (25 ans, défenseur central). D'après Globo les deux joueurs brésiliens, arrivés de Botafogo, pourraient figurer dans le groupe de Pierre Sage pour affronter Pontarlier (National 3) en 32èmes de finale de Coupe de France ce dimanche.

Perri et Adryelson ont signé à l'OL

Présent en conférence de presse ce vendredi avant l'annonce officielle, Pierre Sage a évoqué les arrivées de Lucas Perri et Adryelson à l'OL. En effet, le coach lyonnais avait laissé entendre que les deux joueurs brésiliens étaient sur le point de s'engager avec les Gones .

🚨 Lucas Perri et Adryelson s’engagent avec l’OL jusqu’en 2028 🔴🔵ℹ Toutes les informations ici ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2024

«Il y a quelque chose qui se passe, mais...»