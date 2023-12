Mercato - OL : Transferts à 20M€, c'est imminent ?

La rédaction

Bien que l'OL ait fini l'année en beauté, en remportant ses trois derniers matchs de Ligue 1, le spectre de la descente est bel et bien toujours présent à Lyon. Dans l'optique de se renforcer pour la deuxième moitié de saison, le club rhodanien s'est offert les services de Lucas Perri et d'Adryelson, moyennant 20M€. Les deux Brésiliens sont attendus dans le Rhône ce dimanche, et ils pourraient même figurer dans le groupe pour le 32ème de finale de Coupe de France à Pontarlier le 7 janvier.

L'OL ne pouvait pas offrir un plus beau cadeau à ses supporters en cette période de fêtes. Lanterne rouge de Ligue 1 jusqu'à la 15e journée, le club rhodanien a enchaîné trois succès de rang, s'extirpant par la même occasion de la zone de relégation. Pour autant, les Gones ont encore du pain sur le planche et, en ce sens, des renforts ont été signés cet hiver pour préparer au mieux la deuxième partie de saison.

Perri et Adryelson attendus à l'OL ce dimanche

Contre un chèque de 20M€ (bonus compris), l'OL s'est en effet attaché les services du gardien de Botafogo, Lucas Perri (26 ans), et du défenseur, Adryelson (25 ans), qui évolue dans le même club. D'après les informations du média brésilien Globo , les deux Brésiliens devraient se présenter ce dimanche à Lyon.

Dans le groupe pour la Coupe de France ?