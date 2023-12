Mercato - PSG : Un énorme pari à 20M€ ?

Axel Cornic

Dès les premiers jours du mercato de janvier, le Paris Saint-Germain devrait annoncer deux recrues avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Ce dernier est un jeune milieu de 18 ans provenant des Corinthians, que le PSG aurait vraisemblablement arraché à la concurrence du FC Barcelone ou encore de Liverpool cet hiver.

Pour près de 40M€, le PSG semble s’être attaché les services de deux jeunes talents du football brésilien. Lucas Beraldo est déjà connu outre-Atlantique puisqu’en dépit de ses 20 ans il évolue à São Paulo depuis une saison au moins, alors que Gabriel Moscardo est lui un véritable mystère.

« Au point de vue investissement, c’est plus un risque que Beraldo »

Ancien adjoint de Rogerio Ceni à São Paulo et invité dans l’ After Foot , Charles Hembert a donné son avis concernant Moscardo. « Je l’ai moins vu, mais je pense qu’au point de vue investissement, c’est plus un risque que Beraldo » a expliqué celui qui a justement participé à lancer Lucas Beraldo en équipe première.

« Moscardo au PSG, ça me semble un peu osé »