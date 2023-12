Mercato - PSG : Luis Enrique est déjà prévenu pour sa nouvelle recrue

Axel Cornic

Annoncé au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo devrait être l’une des premières recrues de l’hiver avec son compatriote Gabriel Moscardo. Un profil recherché puisqu’il est à l’aise au poste de défenseur axe-gauche et certains l’imaginent également dépanner en tant que latéral, avec Nuno Mendes qui n’a toujours pas repris depuis sa blessure de la saison dernière.

Les supporters parisiens ont sans aucun doute hâte de le voir à l’œuvre. Aux prises avec des problèmes en défense, secteur fragilisé par les blessures de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, le PSG a décidé de miser sur un jeune talent brésilien d’à peine 20 ans.

Mercato : Le PSG retente sa chance pour un transfert avorté https://t.co/25EmOHir8m pic.twitter.com/DMgdL6FduA — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Le PSG attend Lucas Beraldo

Il se nomme Lucas Beraldo et devrait rejoindre Paris dans le cadre d’un transfert autours des 20M€. Les spéculations vont déjà bon train au sujet de son jeu et certains observateurs ont estimé qu’il pourrait être utilisé dans l’axe comme sur le côté gauche de la défense, ce qui enlèverait une sacrée épine du pied de Luis Enrique.

« Je pense qu’il peut dépanner sur des bouts de matchs, mais il ne va pas enchainer les rencontres au poste de latéral gauche »