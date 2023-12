Mercato - PSG : Paris déjà menacé pour son prochain crack ?

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs mois, le PSG est très attentif au marché des jeunes talents. Après avoir conclu deux opérations au Brésil, le club parisien aurait également le jeune crack de Palmeiras Estevão William (16 ans) dans le viseur. Mais alors que ce dernier avait récemment clamé son amour du FC Barcelone, le club catalan s’apprêterait à prendre les devants dans ce dossier.

Le projet sportif du PSG a clairement mué ces derniers mois. L’été dernier, le club parisien avait entamé une véritable révolution, en remaniant son effectif par le biais d’internationaux français, mais également avec de jeunes joueurs prometteurs. Une tendance qui va se confirmer cet hiver, alors que le PSG a finalisé les transferts de Gabriel Moscardo (Corinthians) et de Lucas Beraldo (São Paulo), âgés respectivement de 18 et de 20 ans.

Le PSG lorgne un nouveau crack brésilien

Mais le PSG n’en a pas fini avec les talents brésiliens. Récemment, le journaliste Fabrizio Romano lâchait une bombe en révélant que Paris avait proposé 93M€ à Palmeiras pour les transferts de deux cracks : Endrick et Estevão William. Si le premier a finalement choisi le Real Madrid, l’avenir du second reste à définir. Comme le rappelle Mundo Deportivo , Estevão William est extrêmement courtisé en Europe alors que ce dernier avait récemment clamé son amour du FC Barcelone.

Le Barça en pole pour le transfert d’Estevão William