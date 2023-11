Mercato : Le PSG lâche 93M€, les coulisses de l’échec

Thibault Morlain

Actuellement à Palmeiras, Endrick s’est d’ores et déjà mis d’accord avec le Real Madrid, club qu’il doit rejoindre à l’été 2024. Le phénomène brésilien va donc rejoindre Vinicius Jr et Rodrygo, lui qui était également dans le viseur du PSG. En effet, le club de la capitale était très intéressé à l’idée de s’offrir les services d’Endrick et un autre phénomène de Palmeiras, étant prêt pour cela à offrir un très joli chèque. En vain.

Si le PSG veut recruter les plus grandes stars de la planète football, le club de la capitale est également à l’affût pour dénicher les phénomènes de demain. Une quête qui aurait dernièrement amené les Parisiens du côté du Brésil et de Palmeiras. En effet, le PSG était tombé sous le charme d’Endrick et d’Estevao, ce dernier qu’on annonce d’ailleurs comme le futur Lionel Messi. Mais voilà que cela a viré à l’échec pour les champions de France et ce malgré une offre de 93M€, notamment car Endrick n’avait qu’une destination en tête : le Real Madrid.

« 93M€ pour deux garçons, deux enfants presque »

Le PSG s’est donc cassé les dents en tentant de recruter les deux cracks de Palmeiras. Sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a expliqué à propos d’Endrick et Estevao : « Endrick va rejoindre le Real Madrid en juillet 2024. C’est important de dire que plusieurs clubs ont vraiment essayé de recruter Endrick il y a un an. En novembre, le PSG a présenté une énorme offre pour signer deux joueurs, l’offre était de 93M€. Oui, 93M€ pour deux garçons, deux enfants presque. Endrick et Estevao, les deux grands talents de Palmeiras. L’offre du PSG était de 93M€, la partie principale était pour Endrick, environ 58M€ et le reste pour Estevao. Mais Palmeiras a dit non, ils voulaient garder Estevao. Ils le revendront dans le futur, il est appelé le futur Messi. Endrick voulait aller au Real Madrid ».

« Il avait le rêve de jouer pour le Real Madrid »