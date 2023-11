Mercato : Le PSG a tenté un double transfert à 93M€

Alexis Brunet

Le PSG est friand de jeunes joueurs à très fort potentiel. Le club de la capitale compte par exemple dans ses rangs Warren Zaïre-Emery, qui impressionne tout le monde, à seulement 17 ans. Mais le champion de France a aussi tenté de faire signer deux grands talents brésiliens, pour un montant total de 93M€.

Cet été, Neymar a quitté le PSG. L'ancien Barcelonais s'est engagé avec Al-Hilal. L'attaquant a marqué l'histoire du club de la capitale, et il a perduré la belle histoire entre les Brésiliens et Paris.

Le PSG a tenté un double transfert à 93M€

Avec le départ de Neymar, il ne reste donc plus qu'un Brésilien au PSG, en la personne de Marquinhos. Mais le capitaine parisien aurait pu être rejoint par deux compatriotes dernièrement. En effet, d'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club de la capitale aurait tenté d'enrôler deux jeunes Brésiliens. Paris aurait fait une offre de 93M€ à Palmeiras, dans le but de mettre la main sur Endrick, et Estevão.

Endrick s'est engagé avec le Real Madrid