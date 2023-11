Mbappé - PSG : Le plan secret du Real Madrid

Axel Cornic

La fin de contrat de Kylian Mbappé approche à grands pas et si le Paris Saint-Germain semble croire en une prolongation, un départ libre devient de plus en plus probable au fil des semaines. De quoi faire saliver le Real Madrid, qui rêve d’enfin pouvoir recruter la star française lors du prochain mercato.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé semble avoir le Real Madrid dans le destin. Le PSG a réussi à déjouer la prophétie pour le moment, mais une nouvelle occasion se présente, puisque le contrat de l’attaquant se termine dans seulement quelques mois.

Le Real Madrid recule...

En Espagne, on a évidemment relancé le feuilleton autour d’une possible arrivée de Mbappé, avec notamment un contrat de 35M€ par an qui l’attendrait déjà à Madrid. Mais ces spéculations ne semblent pas avoir plu au club, qui a publié un communiqué récemment pour démentir. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses » a-t-on pu lire dans ce communiqué du Real Madrid.

Pour mieux sauter ?