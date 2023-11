Pablo Longoria a plombé l’OM avec cette star !

Thibault Morlain

En tant que président de l’OM, Pablo Longoria cherche bien évidemment à faire les meilleurs choix pour le bien du club phocéen. Mais l’Espagnol s’est-il rendu coupable d’une erreur qui porte aujourd’hui un gros préjudice à l’OM ? C’est ce que pense Jérôme Rothen, qui n’a pas hésité à pointer du doigt Longoria à propos du cas Alexis Sanchez.

Recruté par l’OM à l’été 2022, Alexis Sanchez a énormément apporté au club phocéen la saison dernière. Une belle histoire qui n’aura finalement duré qu’un an. En effet, arrivant au terme de son contrat, le Chilien n’a pas poursuivi l’aventure à Marseille, faisant son retour à l’Inter Milan. Aucun accord n’a donc pu être trouvé pour une prolongation de contrat et aujourd’hui, l’absence d’Alexis Sanchez suscite de gros regrets à l’OM. De quoi valoir à Pablo Longoria de grosses critiques.



« Quand tu perds Sanchez, tu perds plus qu’un excellent joueur »

Au micro de RMC , Jérôme Rothen ne s’est ainsi pas privé de tacler le président de l’OM sur sa décision de ne pas prolonger Alexis Sanchez. Un départ qui a de grosses conséquences aux yeux de l’ancien joueur du PSG : « Je trouve que Longoria a minimisé le rôle de Sanchez en se disant qu’il demande beaucoup d’argent, il demande une prime à la signature, que c’est trop, que c’est en dehors des clous et je vais partir sur une autre option. Mais quand tu perds Sanchez, tu perds plus qu’un excellent joueur, tu perds un leader de vestiaire, un mec qui était capable de réveiller certaines personnes ».

« C’est la plus grosse erreur de la présidence de Pablo Longoria »