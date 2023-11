L’OM a sacrifié une star sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré sa magnifique saison à l'OM, Alexis Sanchez n'a pas été conservé. Plusieurs raisons ont été évoquées, mais la vérité est difficile à établir. Quoi qu'il en soit, le Chilien manque cruellement au club phocéen où Pierre-Emerick Aubameyang n'arrive pas à s'imposer. Pour Yvan Le Mée, l'OM a fait une grosse erreur en sacrifiant Alexis Sanchez pour recruter d'autres joueurs.

Cet été, l'effectif de l'OM a une nouvelle fois été chamboulé par Pablo Longoria. Même Alexis Sanchez, pourtant auteur d'une très belle saison, n'a pas été conservé. Le Chilien a révélé qu'il voulait pourtant rester à Marseille avant de s'engager à l'Inter Milan. Difficile d'y voir clair dans ce dossier, mais selon Yvan Le Mée, l'OM a sacrifié Alexis Sanchez en voulant baisser son salaire pour l'offrir à d'autres joueurs.

«L'agent d'Alexis Sanchez aurait des choses à dire»

« Alexis Sanchez pleurait pour rester, comment tu peux baisser son salaire pour le donner à Kondogbia? Il faudrait demander à l'agent d'Alexis Sanchez ce qu'il s'est passé avec l'OM, il aurait des choses à dire », révèle l'agent de joueurs au micro de l'After Foot sur RMC. Interrogé sur le sujet, Pablo Longoria n'avait évidemment pas la même version.

Longoria se lâche sur le cas Sanchez