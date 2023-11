Mercato - OM : Ça balance encore sur Alexis Sanchez !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré un exercice 2022-2023 très convaincant dans les rangs de l'OM, Alexis Sanchez n'est pas resté lors du dernier mercato estival. Eric Di Meco a révélé que cette décision avait été prise à l'époque par Marcelino, l'ancien entraîneur du club phocéen, et ce dernier s'est accordé un droit de réponse sur ce dossier.

Auteur de 18 buts sous le maillot de l'OM la saison passée, Alexis Sanchez avait été un joueur majeur de l'effectif d'Igor Tudor. Malgré tout, l'attaquant chilien n'a pas prolongé son contrat avec le club phocéen et s'en est donc allé libre au terme de cette saison pour retourner à l'Inter Milan. Mais que s'est-il vraiment passé pour que l'OM ne conserve pas Sanchez ?

OM : Menacé de mort ? Longoria lâche ses vérités https://t.co/wMxSCiCh6k pic.twitter.com/wXajtuRsdv — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Di Meco balance sur Marcelino

Selon les révélations d'Eric Di Meco, c'est le successeur d'Igor Tudor au poste d'entraîneur de l'OM, Marcelino, qui serait à l'origine de ce départ : « On sait ce qui s’est passé avec (Alexis) Sanchez. Il a patienté dans un premier temps, puis il est revenu vers le club pour négocier en vue d’une prolongation. À ce moment-là, on lui a expliqué que son profil n’entrait plus dans les cases du nouvel entraîneur. Donc en plus de partir en courant, il (Marcelino) nous a fait un joli cadeau… », a expliqué l'ancien défenseur de l'OM.

« Je ne décide du sort de personne »