Il pousse une star de l’OM au départ et sort du silence

Quasiment deux mois après son départ de l'OM, Marcelino a déjà retrouvé un poste. Le technicien espagnol a effectivement été nommé sur le banc de Villarreal où il était présenté ce mardi. Et il n'a pas échappé à certaines questions concernant son passage à Marseille, notamment au sujet d'Alexis Sanchez

Pour remplacer Igor Tudor en fin de saison dernière, l'OM a décidé de miser sur Marcelino. Le technicien espagnol ne sera resté que huit matches sur le banc marseillais, mais cela ne l'aura pas empêché de prendre des décisions radicales, notamment sur le mercato. Eric Di Meco assurait même récemment que Marcelino était à l'origine du départ d'Alexis Sanchez.

Marcelino responsable du départ d'Alexis Sanchez ?

« On sait ce qui s’est passé avec (Alexis) Sanchez. Il a patienté dans un premier temps, puis il est revenu vers le club pour négocier en vue d’une prolongation. À ce moment-là, on lui a expliqué que son profil n’entrait plus dans les cases du nouvel entraîneur. Donc en plus de partir en courant, il (Marcelino) nous a fait un joli cadeau… », confiait récemment l'ancien joueur de l'OM.

«Je ne décide du sort de personne»