«On pleure», il ne digère pas ce transfert à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ d'Alexis Sanchez laisse de nombreux regrets à l'OM. Surtout que son départ n'a pas été comblé. Certes, Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé pour renforcer le secteur offensif, mais ce dernier enchaîne les prestations médiocres. Ancien joueur du club marseillais, Eric Di Méco considère que le club a commis une énorme erreur dans ce dossier.

Que s'est-il passé avec Alexis Sanchez ? Le joueur l'assure, il a été poussé vers la sortie par l'OM à la fin de la saison dernière. La vérité est plus nuancée comme l'a confié Eric Di Méco sur les ondes de RMC.

Vente OM : Un projet à 600M€ se confirme ! https://t.co/HlRZM064TU pic.twitter.com/6tWY1qjrRn — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

Di Méco dévoile les coulisses du départ d'Alexis Sanchez

« On sait ce qui s’est passé avec (Alexis) Sanchez. Il a patienté dans un premier temps, puis il est revenu vers le club pour négocier en vue d’une prolongation. À ce moment-là, on lui a expliqué que son profil n’entrait plus dans les cases du nouvel entraîneur. Donc en plus de partir en courant, il (Marcelino) nous a fait un joli cadeau… » a lâché l'ancien joueur.

« Chaque match qu’on voit passer avec les performances d’Aubameyang, on pleure »