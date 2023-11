Une star réclame un pactole pour signer à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le niveau de Pierre-Emerick Aubameyang agite les débats depuis le début de la saison, certains regrettent déjà le départ à la fin de la saison dernière d'Alexis Sanchez. Surtout que l'international chilien était prêt à poursuivre l'aventure marseillaise selon le journaliste Florent Germain. A condition bien sûr que son salaire soit grandement revalorisé.

Alexis Sanchez a laissé un vide à l'OM. L'international chilien n'est resté qu'un à Marseille, mais son comportement exemplaire et sa rage de vaincre ont fait de lui l'un des éléments préférés du Vélodrome. Oui mais voilà, après seulement un an, Alexis Sanchez a quitté l'OM. Pourquoi ? Florent Germain a livré sa version au micro de RMC .





Retour attendu à l’OM, il répond aux supporters https://t.co/scAJCex5k5 pic.twitter.com/aNdQEXbemG — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

La vérité sur le départ d'Alexis Sanchez

« Alexis Sanchez voulait rester à l’OM. Il a fait un peu fait traîner les choses au début. A force de faire traîner les choses, la piste Aubameyang est arrivée. Et une fois que l’OM a senti que c’était possible pour Aubameyang... Ils ont ensuite invoqué des raisons tactiques et techniques avec Marcelino » a-t-il confié lors de Rothen S'Enflamme.

Alexis Sanchez avait des exigences XXL

Présent sur le plateau, Jérôme Rothen a confirmé qu'Alexis Sanchez avait demandé une grosse prime à la signature, mais aussi à ce que son salaire soit doublé. Des demandes, qui ont certainement refroidi l'OM.