Le boss de l’OM sur le départ ?

Hugo Chirossel

Alors que Marcelino, Javier Ribalta et David Friio sont partis, Pablo Longoria quant à lui est finalement resté à l’OM après sa mise en retrait au mois de septembre dernier. Mais pour combien de temps ? En interne, des doutes existent sur les intentions du dirigeant espagnol de poursuivre son aventure marseillaise.

La réunion houleuse entre les représentants des groupes de supporters et la direction du club a tout chamboulé à l’OM. Marcelino a décidé de quitter son poste d’entraîneur et il a été suivi quelques jours plus tard par Javier Ribalta, directeur du football, ainsi que David Friio, directeur sportif.

Benatia à l’OM, une bonne nouvelle pour Longoria ?

Après une mise en retrait de quelques jours, Pablo Longoria quant à lui a finalement décidé de rester à la tête de l’OM, même si Marcelino affirme que sa volonté première était de s’en aller. Des doutes existent encore sur la volonté du dirigeant espagnol, même s’ils pourraient être balayés par l’arrivée de Medhi Benatia.

L’avenir de Longoria interroge