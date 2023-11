Longoria voulait lâcher l’OM, Marcelino vend la mèche

Hugo Chirossel

Si Marcelino et Javier Ribalta ont quitté l’OM après la réunion houleuse après les représentants des groupes de supporters, Pablo Longoria quant à lui est finalement resté. Pourtant, le président marseillais avait dans un premier temps la ferme intention de s’en aller. Le technicien espagnol affirme que c’est la raison pour laquelle il a décidé de partir.

La réunion entre le directoire du club et les représentants des groupes de supporters au mois de septembre dernier a changé beaucoup de choses à l’OM. Marcelino a laissé sa place à Gennaro Gattuso, tandis que Javier Ribalta a lui aussi décidé de quitter ses fonctions. Après une mise en retrait de quelques jours, Pablo Longoria est resté. Mais selon Marcelino, il avait bel et bien l’intention de s’en aller.

«Je pars parce que je comprends que Longoria s'en va»

« Nous sommes partis parce qu'il y avait une réunion convenue entre les ultras et le conseil d'administration. Pendant la réunion, il y a eu des menaces très sérieuses. Ils leur disent qu'ils doivent quitter leur travail et ils me préviennent. Face à ce genre de menace, ils veulent partir. Après de longues conversations avec le directeur, nous avons décidé de partir. Je pars parce que je comprends que Longoria, le président qui m'a fait confiance, s'en va. Par solidarité et par bon sens, je devais partir », a déclaré Marcelino dans l’émission El Larguero de la Cadena SER .

«Il a agi en toute honnêteté avec moi depuis le début»