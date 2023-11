Marcelino contacté pour succéder à Luis Enrique !

Thibault Morlain

Actuel entraîneur du PSG, Luis Enrique a rebondi à Paris après avoir été remercié de ses fonctions de sélection d’Espagne suite à l’échec à la Coupe du monde au Qatar. Alors que la décision a été prise de confier les commandes de la Roja à Luis de la Fuente, ce poste aurait très bien pu revenir à Marcelino.

Marcelino aura donc attendu plus d’un an pour retrouver un poste d’entraîneur. Après l’Athletic Bilbao, c’est à l’OM que l’Espagnol était venu relancer sa carrière. Cela n’aura finalement duré que quelques semaines puisque Marcelino a rapidement fait ses valises. Mais tout aurait pu se passer différemment et il aurait pu ne jamais venir à l’OM…

Marcelino en rajoute une couche sur son départ de l’OM https://t.co/BgxG5jcqET pic.twitter.com/O7tk4njYyQ — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

« Mes proches ont été contactés »

En effet, quelques mois avant d’accepter l’offre de l’OM, Marcelino était en course pour succéder à Luis Enrique comme sélectionneur de l’Espagne. A ce propos, pour El Larguero , il a d’ailleurs avoué : « Rubiales n’a parlé avec moi à aucun moment pour être sélectionneur. Mais mes proches ont été contactés ».

« J’aimerais être sélectionneur de l’Espagne »