PSG : Mbappé prêt à faire capoter son transfert ?

Thibault Morlain

La saison prochaine, Kylian Mbappé pourrait bien être un joueur du Real Madrid. Tous les feux pourraient enfin être au vert pour le transfert de l’attaquant du PSG. Toutefois, les Merengue auraient visiblement certaines conditions pour s’assurer de la venue de Mbappé. Mais voilà que ce dernier pourrait tout compliquer. Explications.

Kylian Mbappé va-t-il enfin rejoindre le Real Madrid ? Après de nombreuses tentatives, la Casa Blanca n’a jamais réussi à recruter l’international français, mais cette fois pourrait être la bonne. Alors que Mbappé arrive au terme de son contrat au PSG et qu’il ne semble pas enclin à prolonger, c’est donc libre qu’il pourrait débarquer en Espagne à l’issue de la saison.



«Il était tellement fort», un joueur du PSG s’enflamme pour Neymar https://t.co/0Pni6ByEZF pic.twitter.com/pspLKUR8jb — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Le Real Madrid pose ses conditions

Le Real Madrid voudrait s’assurer du transfert de Kylian Mbappé le plus vite possible. Ainsi, selon Ok Diario , le club de Florentino Pérez voudrait que le joueur du PSG signe un pré-contrat dès le mois de janvier. Et si Mbappé ne le fait pas, le Real Madrid passera alors à autre chose et étudiera les transferts d’autres joueurs…

Mbappé a un autre plan

Mais voilà que Kylian Mbappé pourrait ne pas répondre aux attentes du Real Madrid. Comme l’explique le média ibérique, le joueur du PSG voudrait lui prendre sa décision une fois que Paris en aura terminé avec la Ligue des Champions. Tout dépendra du parcours européen du PSG et forcément, cela pourrait continuer au-delà du mois de janvier. A suivre…