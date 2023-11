Mercato : Un milliardaire veut recruter Mbappé, le PSG va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble se jouer entre Paris et Madrid, un troisième club pourrait venir jouer les trouble-fêtes. En effet, le fonds d’investissement XXI Century Capital a affiché sa volonté de racheter l'Inter Milan, et son président, Thomas Ziliacus, ne s'interdit rien. Pas même le transfert de la star du PSG.

Le feuilleton Mbappé est une nouvelle fois relancé. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine de l'équipe de France va devoir rapidement trancher pour son avenir. A priori, deux options semblent être à prendre en considération par Kylian Mbappé : prolonger au PSG ou partir libre vers le Real Madrid. Mais une troisième option pourrait bien voir le jour. En effet, l'Inter Milan, qui appartient à la famille Zhang, pourrait bien être vendu dans les prochaines semaines. Compte tenu des difficultés à rembourser les énormes emprunts, Steven Zhang sera à l'écouter d'éventuelles offres pour vendre le club lombard. Cela tombe bien puisque le philanthrope finlandais Thomas Ziliacus est très intéressé par la perspective de devenir propriétaire de l'Inter Milan, par le biais de son fonds d’investissement XXI Century Capital. Et il évoque déjà un projet colossal.

Un joueur du PSG a vécu l’enfer, il raconte https://t.co/Fl8dVbz1Ns pic.twitter.com/EMUmRr6tlB — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

L'inter Milan rachetée par un fonds d'investissement scandinave ?

« Je pense savoir combien la famille Zhang veut. Et nous ne sommes pas loin de ce niveau désormais. Je suis sérieux, cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine, l'actuel propriétaire de l'Inter recevra une offre adéquate pour le rachat du club. Nous voulons racheter l’Inter et en faire le plus grand club du monde. Notre but sera de le faire encore plus grandir », confie le milliardaire sur la plateforme TV Play avant d'évoquer le possible recrutement de Kylian Mbappé.

«S’offrir Kylian Mbappé ne sera désormais plus un rêve pour l’Inter»