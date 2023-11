Mbappé intervient pour boucler un transfert ? Il dévoile la vérité

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'influence de Kylian Mbappé au PSG n'est plus à démontrer. A tel point qu'avec le recrutement estival, les questions sur la responsabilité du capitaine de l'équipe de France sur le mercato parisien se sont naturellement posées. Mais Ousmane Dembélé, pourtant très proche du crack de Bondy, assure que Mbappé n'est pas intervenu pour le convaincre.

Depuis sa dernière prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé semble avoir un important pouvoir au sein du club de la capitale, comme en témoigne la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif. Et le recrutement estival renforce l'idée que l'attaquant français à son mot à dire sur le mercato du PSG. En effet, plusieurs joueurs dont il est proche ont débarqué cet été, à commencer par son ami Ousmane Dembélé.

Dembélé dément l'intervention de Mbappé dans son transfert

Interrogé sur l'influence de Kylian Mbappé sur son transfert, le nouveau numéro 10 du PSG est toutefois catégorique. « Non (rires). Il n'y a même pas eu d'appel. Il m'a demandé si j'allais venir, c'est tout. Il n'a pas essayé de me convaincre ou quoi que ce soit », assure Ousmane Dembélé, avant de poursuivre.

«On est venus au PSG parce qu'on aime le club»