Le PSG régale sur le mercato, il jubile

Axel Cornic

Avec les départs de Neymar ou de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a décidé de faire table rase pour débuter un nouveau cycle, avec une nouvelle attaque construite autour de Kylian Mbappé. Ainsi, plusieurs stars ont débarqué comme Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé ou encore Marco Asensio.

Ces dernières saisons, il n’y avait pas beaucoup de suspens autour du trio d’attaque. Sauf blessure de l’un ou de l’autre, le PSG a en effet toujours fait confiance à la MNM, mais les choses ont radicalement changé cette saison. Lionel Messi et Neymar sont partis, donnant naissance à une énorme concurrence pour leur succession.

« On prend du plaisir à jouer ensemble, ça se passe très très bien »

Randal Kolo Muani, l’une des recrues phare de l’été avec Ousmane Dembélé ou Gonçalo Ramos, s’est exprimé au sujet de cette grosse concurrence en attaque. « Le groupe vit bien. On enchaîne les victoires. C’est plaisant. On prend du plaisir à jouer ensemble, ça se passe très très bien. On s'entend tous bien d’ailleurs » a expliqué l’attaquant du PSG, au micro de RMC Sport .

« Pour moi c’est primordial qu’il y ait de la concurrence dans un club comme le PSG »