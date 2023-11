PSG : Kylian Mbappé a toutes les raisons de se venger

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé inquiète le Paris Saint-Germain, car la menace d'un départ libre en juin 2024 est toujours présente. Les deux parties ont beau avoir conclu un pacte selon les dernières indiscrétions, mais les traces laissés par un été chaotique pourraient bien se répercuter sur les discussions autour d’une éventuelle prolongation.

Ecarté de l’équipe première et obligé de s’entrainer avec les indésirable pendant une bonne partie de l’été, Kylian Mbappé est toujours au PSG. Mais pour combien de temps encore ? Car son avenir n’est toujours pas réglé et pour le moment, la star française se dirige toujours vers un départ en fin de saison.

Mbappé humilié cet été

Ces derniers jours, RMC Sport ou encore L ’Equipe ont révélé qu’une sorte de pacte aurait été passé entre le PSG et le clan Mbappé, qui garantirait au club de ne pas être lésé en juin. On ne connait toutefois pas la véritable nature de ce pacte, avec le Real Madrid qui de son côté ne semble pas vouloir verser un sou au club parisien. Mais peut-on véritablement croire en cette paix entre Mbappé et le PSG ?

Le contrecoup pourrait être terrible

Car on n’oublie pas si facilement l’humiliation subie au mois de juillet et au mois d’aout, quand on est l’une des plus grandes stars de la planète. D’ailleurs, en dépit de ce que Nasser Al-Khelaïfi peut dire en public, on peut se demander si leur relation s’est véritablement assainie... sachant que le président parisien a eu des mots assez durs à l’encontre de Kylian Mbappé il y a seulement quelques mois.