Mercato : Le PSG se déplace pour un transfert à 100M€ ?

Ces dernières semaines, le nom du PSG est ressorti au moment d’évoquer l'avenir de Florian Wirtz, qui flambe avec le Bayer Leverkusen. Hasard ou non, des scouts de la formation parisienne étaient justement présents à la dernière rencontre du milieu allemand face à Hoffenheim ce week-end, et ils n’étaient pas les seuls.

Alors que la saison est encore longue, les clubs se projettent déjà sur le prochain mercato estival, et un joueur risque de faire parler de lui : Florian Wirtz. « Beaucoup de grands clubs s'intéressaient à Wirtz cet été. Rien ne s'est passé parce que Leverkusen le considérait comme intouchable, mais après l'Euro 2024, il pourrait être possible qu'il soit vendu », confiait il y a peu le journaliste Fabrizio Romano. Le PSG fait partie des clubs qui suivent les prestations du milieu du Bayer Leverkusen, dont la cote est comprise entre 80 et 100M€.

Le PSG présent en Allemagne

Hasard ou non, des scouts du PSG étaient présents en Allemagne ce week-end pour assister au match entre Leverkusen contre Hoffenheim (3-2), durant lequel il a brillé avec un but au compteur. D’après 90Min , ils étaient accompagnés d’observateurs venus de la Juventus, mais le média ne précise pour qui ils étaient venus.

Manchester City a observé Florian Wirtz