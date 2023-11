RC Lens : Un nouveau transfert XXL en vue ?

Arnaud De Kanel

Une semaine après sa brillante victoire face au FC Nantes (4-0), le RC Lens n'a pas fait mieux qu'un match nul contre Lorient samedi et reste donc bloqué en milieu de tableau. Dans ce début de saison assez compliqué pour les Sang et Or, Facundo Medina surnage et confirme qu'il a tout pour devenir une référence à son poste sur la scène européenne. Ses prestations n'auraient d'ailleurs pas échappé à un championnat en particulier.

Bien loin de son niveau de la saison passée, le RC Lens a de nouveau calé en championnat ce week-end. Avec les départs de Loïs Openda et de Seko Fofana, les Sang et Or peuvent toujours s'en remettre à l'un de leur taulier, Facundo Medina. Le défenseur argentin fait forte impression ces dernières semaines et il pourrait bien agiter le mercato.

Un attaquant fait une annonce pour son avenir, le RC Lens va adorer https://t.co/iKWPp4sLJw pic.twitter.com/CTZG0Fzww0 — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Medina plait en Premier League

La Ligue des champions offre une vitrine exceptionnelle à Facundo Medina. Très bon lors du début de campagne du RC Lens, le défenseur argentin commence à faire saliver les grosses écuries. D'après les informations de L'Equipe , sa cote ne cesse de monter en Premier League. Les équipes qui composent ce championnat ont des moyens colossaux qui pourraient permettre au RC Lens de battre un nouveau record de vente, quelques mois seulement après les transferts de Seko Fofana et Loïs Openda.

«J’ai grandi avec le club je veux lui rendre ce qu’il m’a donné»