Jackpot au RC Lens, un gros chèque arrive

Jean de Teyssière

La Ligue des Champions est source de revenus et le RC Lens est en train d'en faire l'heureuse découverte. Après avoir joué la moitié de ses matchs de poules, le club lensois a été payé ce vendredi par l'UEFA. Les Sang et Or ont reçu des revenus provenant des droits télévisés et des résultats obtenus en poule, soit un peu plus de 18M€.

La campagne de Ligue des Champions ne fait que commencer mais le RC Lens a déjà touché quelques bénéfices. Et cette importante manne financière qui rentre dans les comptes lensois devrait donner envie à ses dirigeants de réagir au plus vite en Ligue 1 pour tenter d'y regoûter l'année prochaine.

4,7M€ grâce aux résultats du RC Lens en Ligue des Champions

La première partie de cette phase de groupes est terminée et après trois matchs, le RC Lens est en ballottage plutôt favorable, avec une deuxième place et sept points au compteur. Avec une victoire face à Arsenal (2-1) et deux matchs nuls face au PSV Eindhoven et le FC Séville (1-1 à chaque fois), le RC Lens a touché la somme de 4,72M€ selon Sportune . Chaque victoire rapporte 2,8M€, alors qu'un match nul permet au club de toucher 960 000€.

18,2M€ pour le RC Lens en tout