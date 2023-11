Une absence interpelle au RC Lens, un transfert prend forme ?

Jean de Teyssière

Alors qu'en Ligue des Champions, tout va bien pour le RC Lens, toujours invaincu et avec une deuxième place, c'est moins le cas en Ligue 1. Malgré une belle et large victoire face au FC Nantes (4-0), les Sang et Or sont actuellement 10èmes de Ligue 1, à huit points du podium. Le RC Lens aura besoin de tous ses hommes pour remonter au classement et l'un d'entre eux pourrait quitter le club cet hiver : l'attaquant Wesley Saïd.

Wesley Saïd est arrivé au RC Lens lors de l'été 2021 et n'a pas franchement brillé depuis deux ans. Cette saison, l'ancien Toulousain n'a marqué qu'un seul but. Miné par des blessures, l'attaquant lensois n'a été titularisé que treize fois depuis son arrivée dans le nord de la France. Ayant subi une rupture du ligament croisé en 2020, il ne semble n'avoir jamais réussi à retrouver son niveau et son avenir avec le RC Lens s'obscurcit.

Wesley Saïd absent de l'entraînement ce mercredi

Ce mercredi 1er novembre, Wesley Saïd n'était pas présent à l'entraînement collectif du RC Lens. Le Français s'est simplement contenté de courir avec David Pereira Da Costa. Une absence qui interpelle car si statistiquement, la saison de Wesley Saïd ne convainc pas, il affiche pourtant une forme retrouvée. Loin de ses saisons galères, il semble capable d'enchaîner et parvient à réaliser de bonnes performances sur les terrains.

Le RC Lens annonce l’arrivée d’un ancien du PSG https://t.co/vCufJJHQw7 pic.twitter.com/20qhAlzwDh — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Un départ inéluctable ?

Franck Haise ne semble alors pas avoir confiance en son joueur. Wesley Saïd n'était pas blessé, son absence à l'entraînement ce mercredi a donc de quoi interroger. N'ayant pas convaincu le club lensois depuis son arrivée, est-il possible de le voir faire ses bagages dès cet hiver ? Son contrat expire le 30 juin 2026, un départ libre n'est donc pas à l'ordre du jour. Pour le moment, Elye Wahi a lui aussi du mal à scorer en Ligue 1 mais semble bénéficier de la confiance du club. Il faut dire que son prix d'achat de 35M€ peut justifier cette confiance. Plus que Saïd ?