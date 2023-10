L’incroyable pactole à 50M€ promis au RC Lens

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cette année est marquée par le retour du RC Lens en Ligue des champions. Vingt ans après sa dernière campagne, le club nordiste est parvenu à se qualifier pour la compétition européenne et il n'est pas venu pour faire de la figuration. La formation enchaîne les exploits et a été récompensée par l'UEFA.

Le RC Lens est déchaîné. Qualifié pour la Ligue des champions grâce à sa deuxième place obtenue en championnat la saison dernière, le club nordiste fait mieux que résister. Placé dans un groupe dans lequel se trouve Arsenal, le FC Séville et le PSV Eindhoven, le RC Lens est toujours invaincu.

Surprise, un attaquant déclare sa flamme au RC Lens ! https://t.co/9ysBBNTAeY pic.twitter.com/2i5Ap6m60Y — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

50M€ arrivent dans les caisses du RC Lens

Avant d'aborder la phase retour, le RC Lens est toujours en course pour se qualifier pour les huitième de finale. En attendant, le club nordiste récompense le fruit de leurs efforts. Selon les informations de Sportune , les Sang et Or vont toucher près de 50M€ de la part de l'UEFA.

Le RC Lens peut espérer plus

Près de la moitié de cette somme provient du marketpool, à savoir l'argent reçu en fonction des revenus générés sur les droits TV et le marketing. Le RC Lens a, aussi, touché diverses primes. L'équipe de Franck Haise peut encore espérer plus. Pour cela, il faudra se qualifier pour les huitièmes de finale.