Surprise, un attaquant déclare sa flamme au RC Lens !

Cet été, le RC Lens a dû pallier le départ de son attaquant Loïs Openda parti au RB Leipzig. Pour cela, les Sang et Or ont décidé de recruter Elye Wahi, mais également Morgan Guilavogui en provenance du Paris FC. Après avoir fait le grand bond en Ligue 1, l’international guinéen de 25 ans a clamé son amour pour le club lensois.

Le RC Lens a emballé le mercato. L’été dernier, le club nordiste s’est montré actif sur le marché des transferts, en réalisant quelques transferts de taille. En effet, outre les 14M€ dépensés pour l’arrivée d’Andy Diouf au milieu de terrain, Lens a également dépensé 30M€ afin de s’attacher les services de l’avant-centre Elye Wahi. Mais les Sang et Or ont également tenté un pari avec le recrutement contre 4M€ du Guinéen Morgan Guilavogui.

«Je suis fier de porter le maillot du RC Lens devant ces supporters-là»

Dévoilé sur le tard avec le Paris FC, l’attaquant âgé de 25 ans s’est confié sur son éclosion : « Je me dis que j’ai fait beaucoup de chemin pour en arriver là. C’est difficile, j’ai failli arrêter lorsque je suis parti du centre de formation de Saint-Etienne. Mais j’ai réussi à gravir les échelons. Je suis fier de porter le maillot du RC Lens devant ces supporters-là » , a déclaré Morgan Guilavogui dans des propos relayés par lensois.com .

«À Lens, on joue avec le cœur»