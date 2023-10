Coup de pression pour la recrue historique du RC Lens

Benjamin Labrousse

Recrue la plus chère de l’histoire du RC Lens (30M€), Elye Wahi connaît de bons débuts au sein de la formation lensoise. Une nouvelle fois buteur en Ligue des Champions face au PSV mardi dernier, l’attaquant n’a cependant pas brillé par son apport défensif. L’entraîneur Franck Haise s’est d’ailleurs exprimé à ce propos en conférence de presse.

Le RC Lens peut y croire. Après un début de saison très compliqué en Ligue 1, les Sang et Or ont bien rebondi, notamment en Ligue des Champions. Après un premier match nul face à Séville (1-1), ainsi qu’un succès historique face à Arsenal (2-1), les Lensois ont réussi à obtenir un nouveau point face au PSV ce mardi (1-1).

Elye Wahi délivre encore le RC Lens

Déjà buteur face à Arsenal, Elye Wahi a récidivé ce mardi. Bien présent à la réception d’un centre délivré par Przemyslaw Frankowski, l’ancien attaquant de Montpellier a permis au RC Lens d’égaliser face au PSV. Pourtant, la prestation de la recrue la plus chère de l’histoire du club n’a pas été totalement appréciée par son entraîneur Franck Haise, habitué ces dernières semaines à pousser son joueur à faire mieux.

« Il y a d'autres séquences moins positives »