Il se lâche sur sa désillusion avec le RC Lens

Ce vendredi, le RC Lens n’a pu faire mieux qu’un match nul face au Havre (0-0). Les Sang et Or pensaient pourtant l’emporter avec un but de Florian Sotoca dans les arrêts de jeu. Une réalisation finalement annulée pour un hors de jeu. On a alors vite déchanté dans les rangs du RC Lens, à commencer par Sotoca.

Le RC Lens galère en Ligue 1 et le match nul contre Strasbourg a encore montré les difficultés des joueurs de Franck Haise. Un triste 0-0 qui aurait pu se transformer en victoire si le but de Florian Sotoca dans les arrêts de jeu n’avait finalement pas été annulé. Alors que l’attaquant du RC Lens pensait offrir la victoire à son équipe, ça n’a finalement pas été le cas…

« L’ascenseur émotionnel est terrible »

Rapporté par Laurent Mazure, journaliste pour l’ AFP , Florian Sotoca est revenu sur ce sentiment particulier après l’annulation de son but. L’attaquant du RC Lens avoue alors : « L’ascenseur émotionnel est terrible. Je me dis que l’action est écoulée… Je vois Angelo qui va centrer. Je coupe au premier poteau, je la prends bien et elle rentre et je ne me dis jamais qu’il va y avoir hors-jeu ».

« C’est rageant »