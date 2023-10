Nouveau couac pour le RC Lens, l’entraineur est dépité

Arnaud De Kanel

Etincelant en Ligue des champions, le RC Lens connait des fortunes bien plus diverses en championnat cette saison. Les Sang et Or ont concédé un décevant match nul sur la pelouse du Havre vendredi et ils restent donc tout proche de la zone de relégation. Le dépit de Franck Haise est très grand.

Le RC Lens cale à nouveau. Tenu en échec sur la pelouse du Havre, le club artésien ne compte que 9 points en autant de rencontres de Ligue 1. Un bilan forcément inquiétant pour une équipe qui a consenti de gros efforts financiers durant le mercato estival et qui, à côté de cela, fait forte impression en Ligue des champions. Cette nouvelle prestation ratée a énervé Franck Haise.

«Quand on joue une mi-temps sur deux c'est compliqué de gagner des matchs»

Le coach lensois était très remonté après ses joueurs en conférence de presse. Il déplore une première période insuffisante. « Même si on fait une entame de qualité, il en manque quand même beaucoup. Notre première mi-temps est largement insuffisante en dehors de cette entame. Quand on joue une mi-temps sur deux c'est compliqué de gagner des matchs. Je ne suis pas frustré. On ne peut pas espérer beaucoup d'autres choses qu'un nul », a déclaré Franck Haise, dépité. Le manque d'intensité a fait défaut au RC Lens selon son entraineur.

«On n'a pas les moyens de faire des matchs à moitié»