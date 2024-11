Mercato - PSG : Le transfert du nouveau Verratti tombe à l’eau ?

Arnaud De Kanel

Après avoir purgé une suspension pour son implication dans une affaire de paris sportifs, Nicolo Fagioli semble prêt à écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Le jeune milieu de terrain italien, talent brut de la Juventus, attire désormais les regards hors des frontières transalpines. Selon plusieurs médias italiens, le PSG s'intéresserait de près à ce joueur prometteur. Ce potentiel transfert évoque des souvenirs, notamment celui de Marco Verratti, autre Italien qui a marqué l’histoire récente du club parisien. Mais la rumeur a rapidement été démentie.

Alors que la fenêtre hivernale des transferts ne s’ouvrira que dans un mois et demi, les grandes manœuvres commencent à s’activer en coulisses du côté du PSG. Et cette fois, c’est en Italie que les radars du club parisien semblent s’être orientés. Selon La Gazzetta dello Sport, le PSG aurait déjà noué un premier contact avec l’entourage de Nicolo Fagioli, prometteur milieu de terrain de la Juventus et international italien. Auteur d’un début de saison encourageant, Fagioli aurait toutefois vu sa place dans la hiérarchie de l’entrejeu turinois être remise en question, sous l’ombre croissante de Thiago Motta. Une situation qui pourrait pousser le jeune joueur à explorer de nouvelles perspectives, avec Paris comme destination possible pour relancer sa carrière. Sous les ordres de Luis Enrique, le club de la capitale chercherait à renforcer son milieu de terrain, et Fagioli pourrait être une solution idéale. Il rappellerait un bon souvenir aux dirigeants parisiens.

Fagioli, le nouveau Verratti ?

La Gazzetta dello Sport indique que le PSG percevrait Fagioli comme un héritier potentiel de Marco Verratti, arrivé à Paris en tant que jeune espoir avant de devenir une figure emblématique de l’histoire moderne du club. Ce parallèle entre les deux joueurs témoigne de l’ambition du PSG de retrouver un milieu de terrain capable de marquer les esprits sur le long terme. Mais qu'en est-il de cette rumeur ?

«La Juventus n'a pas l'intention de vendre Fagioli»

« Le Paris Saint-Germain ne travaille pas pour boucler la signature du milieu de terrain italien de la Juventus Nicoló Fagioli. Malgré les informations lâchées ces dernières 24 heures, la Juventus n'a pas l'intention de vendre Fagioli en janvier », a assuré Fabrizio Romano. La fin des espoirs pour les supporters parisiens.