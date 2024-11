Mercato - PSG : Un grand nom éjecté pour faire de la place à Rabiot ?

Arnaud De Kanel

Dans un entretien diffusé dimanche matin, Adrien Rabiot a dénoncé le traitement dont il avait fait l'objet au PSG, insistant notamment sur sa mise à l'écart lors de sa dernière saison sous les couleurs parisiennes. Daniel Riolo estime qu'il n'a pas à se plaindre car tout a été mis en œuvre pour qu'il réussisse au PSG, à commencer par le départ forcé de Blaise Matuidi.

Adrien Rabiot a quitté le PSG par la petite porte en 2019 après avoir passé la deuxième partie de saison en tribunes. Le nouveau joueur de l'OM a réglé ses comptes avec son ancien club, regrettant un manque de soutien.

«Quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné»

« Je ne vais pas vous mentir, quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeau. On n’a pas été plus que ça derrière moi alors que… Maintenant, après 5 ans à la Juventus, dire ‘on l’a bichonné’, si, ça… Faut arrêter… Il n’y a rien eu. Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Faut arrêter l’hypocrisie », a pesté l'international français pour Téléfoot. Daniel Riolo n'est pas de cet avis. L'éditorialiste estime que le PSG s'est même séparé de Blaise Matuidi, figure mythique de QSI, pour lui faire une place dans l'effectif.

«On a même demandé à Matuidi de s'en aller»

« Au fond, il est comme beaucoup de joueurs de foot, et après tout on s'en fout complètement. Après qu'il vienne faire des reproches, non. Au PSG, il a plutôt été bien traité. Les supporters l'aimaient bien. Après, il y a un moment où il a été moins bon, et la concurrence était rude. A un moment où il fallait lui faire la place, on a même demandé à Matuidi de s'en aller. Je ne pense pas qu'il puisse se plaindre de quoi que ce soit », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot.