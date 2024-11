Mercato : Coup de tonnerre avorté au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Avant la trêve internationale, le Real Madrid a connu un gros passage à vide après ses défaites contre le FC Barcelone (0-4) et l’AC Milan (1-3). Rien n’allait plus chez les Merengue, qui connaissaient déjà un début de saison mitigé. La place de Carlo Ancelotti a alors été remise en question. Mais ce ne serait plus le cas désormais.

Le Real Madrid a connu un gros passage à vide avant la trêve internationale. Connaissant déjà un début de saison plutôt mitigé, le club madrilène s’est lourdement incliné contre le FC Barcelone (0-4) avant d’enchaîner sur une autre défaite contre l’AC Milan en Ligue des champions (1-3). Rien n’allait plus chez les Merengue, qui étaient entrés en véritable période de crise. Kylian Mbappé, Vinicius Jr et leurs coéquipiers n'arrivaient pas à vraiment sortir la tête de l'eau.

Carlo Ancelotti déjà rassuré pour son avenir ?

Comme le rapporte Relevo, la place de Carlo Ancelotti a notamment été remise en question. Il n’a pas été exclu que le Real Madrid se sépare du technicien italien. Le coach de 65 ans a alors repris les choses en main, et semble avoir trouvé la solution puisque son équipe s’est facilement imposé contre Osasuna (4-0) avant d’enchaîner sur une autre large victoire face à Leganés ce dimanche (0-3). Ces bons résultats auraient conforté la place de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid.

Le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur contre Liverpool

Reste maintenant à voir si les Merengue maintiendront ce cap. Le Real Madrid n’a notamment pas le droit à l’erreur contre Liverpool en Ligue des champions ce mercredi. Une défaite condamnerait Kylian Mbappé et les siens à passer par les barrages plutôt que de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la prestigieuse compétition européenne. Si tel est le cas, Carlo Ancelotti pourrait de nouveau être inquiété pour son avenir. Affaire à suivre...