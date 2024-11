FC Nantes : Domenech annonce une «guerre» et tacle les supporters

Jean de Teyssière

Le FC Nantes glisse doucement dans les bas fonds du classement de la Ligue 1. 16èmes, les Canaris sont entrés dans une nouvelle crise après la rencontre face au Havre (0-2). La rencontre a même été interrompu deux fois et Raymond Domenech, ancien entraîneur de Nantes, estime que les supporters jouent contre leur club en agissant ainsi.

A l’entrée du temps additionnel dans le match entre le FC Nantes et Le Havre, la tribune Loire déborde et certains supporters tentent de rentrer sur la pelouse. L’arbitre arrête la rencontre pour quelques minutes mais ces débordements illustrent la guerre qui oppose les supporters à leur club. Ce conflit avec la famille Kita dure déjà depuis plusieurs années et une solution risque d'être difficile à trouver.

Une «guerre» entre Nantes et ses supporters

Suite à ces débordements au stade la Beaujoire, l’ancien entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech a évoqué la situation sur le plateau de L’Équipe du Soir : « Cela fait un moment qu’il y a une séparation entre le public et la direction du club. Parfois les résultats estompent cette querelle et cette guerre entre les deux. Mais en permanence, la famille Kita est visée par la tribune. Ils n’en veulent plus et ils se battent pour. Ils n’ont pas compris qu’il était le propriétaire donc s’il voulait le racheter, il fallait qu’ils le payent. Personne d’autre ne veut racheter le club. »

«Ils sont là pour supporter»

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a également eu un mot pour les supporters de Nantes, qu’il accuse de jouer contre leur club « Cette guerre elle ne finira pas. Ou Monsieur Kita vend et il s’en va, ou les supporters comprennent que c’est leur club, que c’est le club de Monsieur Kita, qu’il paye tout. Ils sont là pour supporter leurs joueurs et leur équipe. S’ils vident la tribune et qu’ils s’en vont, on est d’accord. Mais là... »