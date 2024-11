FC Nantes : Un entraîneur jaloux de Kombouaré ? Il vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pierre Aristouy n'a pas digéré son limogeage en novembre 2023. Lors d'un entretien accordé à Ouest-France ce samedi, l'ancien entraîneur du FC Nantes a laissé éclater sa colère et sa frustration, alors que son successeur, Antoine Kombouaré, traverse une passe difficile en Ligue 1, mais conserve un certain soutien auprès des Kita.

Ce dimanche, le FC Nantes a affronté Le Havre. Cette même rencontre s’était tenue, il y a près d’un an, à la Beaujoire et avait débouché sur le départ de Pierre Aristouy. Après quatre matches sans victoire, les Kita avaient pris la décision de mettre à pied le technicien et de faire appel à Antoine Kombouaré, toujours en place, mais plus que jamais sur la sellette. Longtemps en conflit avec ses anciens dirigeants, Aristouy peine à calmer sa colère.

Aristouy se paye les Kita

« Ce qui me gêne avec ces dirigeants (la famille Kita) c’est que si sur les 19 frappes ce jour-là contre Les Havrais, une était rentrée, je n’aurais pas été écarté à ce moment-là. C’est la résultante d’un manque de stratégie et de visibilité. À la limite, j’aurais presque peut-être plus compris qu’ils me limogent après Metz (défaite 1-3, la semaine d’avant, NDLR) » a confié le technicien au cours d’un entretien à Ouest-France.

Aristouy exprime son mécontentement

Le technicien peine à expliquer cette différence de traitement avec Kombouaré, toujours en poste. « On restait sur trois matches sans victoire, ça faisait un quatrième avec Le Havre. Mais, aujourd’hui, si j’ai bien compté le FCN actuel est à 8 matches sans succès non ? Est-ce que moi j’aurais survécu à 8 matches sans victoire ? Je sens que la direction attendait une victoire contre Le Havre pour me pardonner du revers à Metz. Personne de la direction ne passe aux vestiaires. Je n’ai aucun échange avec elle comme on pouvait en avoir (…) Je comprends tout de suite (son limogeage, NDLR) quand je vois le nom de Franck Kita s’afficher sur mon mobile, le mercredi matin suivant, quand je me rends à la Jonelière » a-t-il déclaré.