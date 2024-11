Mbappé : Le gros coup de gueule du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Après un gros passage à vide marqué par les défaites contre le FC Barcelone et l’AC Milan, le Real Madrid semble s’être enfin remis la tête à l’endroit. Les joueurs et le staff ont mis les choses au clair pour redresser la barre. Un gros coup de gueule aurait notamment été poussé dans les coulisses contre Kylian Mbappé et certains de ses coéquipiers.

Le Real Madrid a connu un gros passage à vide il y a quelques jours. Après la lourde défaite contre le FC Barcelone (0-4), le club madrilène s’est également incliné contre l’AC Milan en Ligue des champions (1-3). Ces deux mauvais résultats ont plongé les Merengue dans une période de crise. Rien n’allait plus au sein de la Casa Blanca, où la tension commençait à monter.

Mbappé visé par un coup de gueule en interne ?

Une réunion de crise a alors été organisée dans le vestiaire du Real Madrid. Les joueurs et le staff technique ont mis les choses au clair afin de redresser la barre le plus rapidement possible. Comme le rapporte Relevo, un gros coup de gueule aurait notamment été poussé en interne avant le match contre Osasuna. Le club soulignait le manque d’attitude de certains, dont Kylian Mbappé. Les dirigeants merengue leur reprochaient notamment de ne pas avoir assez de mordant sur le terrain et que ça ne pouvait plus durer.

Le Real Madrid s'est enfin repris en main

Le message a visiblement été entendu. Le Real Madrid s’est d’abord imposé contre Osasuna (4-0) avant la trêve internationale. Et la Casa Blanca a enchaîné avec un nouveau succès ce dimanche contre Leganés (0-3). Kylian Mbappé a même été élu homme du match. Reste maintenant à voir si le Real Madrid réitérera ce genre de performance contre Liverpool ce mercredi en Ligue des champions. Le pensionnaire de la Liga n'a plus le droit à l'erreur dans la prestigieuse compétition européenne, sous peine d'être condamné à passer par les barrages.