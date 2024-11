Mbappé : Le Real Madrid a trouvé la solution miracle ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a vécu des premiers mois plutôt mitigés au Real Madrid. Le natif de Bondy était bien loin de ses standards habituels et peinait à retrouver son véritable niveau. Carlo Ancelotti semble toutefois avoir trouvé la solution pour tirer le meilleur du champion du monde 2018, comme il l’a prouvé ce dimanche contre Leganés.

Kylian Mbappé pensait vivre un conte de fée au Real Madrid après y avoir signé cet été. Mais finalement, l’attaquant de 25 ans a connu des premiers mois plutôt mitigés. Le champion du monde 2018 était très loin de ses standards habituels et peinait à se montrer pesant dans le jeu des Merengue. L'ancien du PSG restait d’ailleurs sur une disette de quatre matchs. Sa dernière réalisation remontait au 19 octobre dernier contre le Celta Vigo.

Ancelotti a donné un nouveau rôle à Mbappé

Mais visiblement, tout a changé ce dimanche contre Leganés. Buteur lors de la victoire 0-3, Kylian Mbappé a même été élu homme du match. Comme le rapporte MARCA, Carlo Ancelotti semble avoir enfin trouvé la solution pour le faire briller. Le natif de Bondy aurait plus de liberté dans le jeu du Real Madrid. Plutôt que d’être cantonné à un rôle de 9, Kylian Mbappé serait plus un attaquant hybride désormais, capable de se déplacer partout sur le terrain. Le plan de Carlo Ancelotti a fonctionné ce dimanche.

Le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur contre Liverpool

Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé maintiendra ce cap. Avec Vinicius Jr à côté de lui en attaque et Jude Bellingham en soutien, l’international français a réalisé l’un de ses matchs les plus aboutis sous les couleurs du Real Madrid. Carlo Ancelotti compte en tout cas sur lui pour réitérer ce genre de performance ce mercredi contre Liverpool en Ligue des champions. Le club madrilène n'a plus le droit à l'erreur dans la prestigieuse compétition européenne, et aura besoin du grand Kylian Mbappé pour se sortir de ses galères.