Panique pour la star du RC Lens, le verdict tombe

Suspendu pour le déplacement au Havre, Elye Wahi ne sera pas dans le groupe retenu par Franck Haise pour affronter Le Havre vendredi. Mais sa présence pour le match de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven mardi est également sujette à interrogation puisque l'ancien Montpelliérain s'est blessé avec les Bleuets. En conférence de presse, le coach des Sang-et-Or se montre toutefois rassurant.

Arrivé cet été au RC Lens afin de remplacer Loïs Openda, Elye Wahi est déjà un joueur majeur pour Franck Haise, comme en témoigne sa magnifique prestation face à Arsenal (2-1) en Ligue des champions. C'est la raison pour laquelle les Sang-et-Or ont du trembler en voyant les coups reçus par Elye Wahi lors de la démonstration de l'équipe de France Espoirs contre Chypre (9-0).

Haise rassurant pour Wahi...

Présent en conférence de presse, Franck Haise s'est toutefois voulu rassurant concernant l'état physique d'Elye Wahi : « Une béquille d'un côté, et une bonne semelle plutôt sur le tibia. Il va avoir des soins pendant 48-72 heures et on va le récupérer pour le travail du week-end ». L'attaquant sera toutefois absent pour le déplacement au havre vendredi soir à cause d'une suspension.

