Coup de froid pour le grand projet du RC Lens

Thibault Morlain

Tandis que le PSG rêve de racheter le Parc des Princes à la ville de Paris, le RC Lens veut également en faire de même avec le stade Bollaert. Le patron des Sang et Or a d'ailleurs publiquement fait part de ce projet et dernièrement, les échos étaient plutôt bons concernant le rêve du RC Lens. Mais voilà que les dernières déclarations en provenance du nord de la France viennent calmer l'engouement.

Signe des nouvelles et grandes ambitions du RC Lens, Joseph Oughourlian veut désormais racheter le stade Bollaert pour que son club en soit propriétaire. « Ça évolue, ça avance. On s’est mis d’accord avec la mairie », expliquait dernièrement le patron du RC Lens. Depuis cette annonce, certains s'enflamment et disent que cela est bouclé. Problème, ce n'est pas encore le cas...

« Il y a des discussions, mais... »

Face à l'emballent à propos du rachat de Bollaert par le RC Lens, le maire de la ville a mis les choses au point. Pour La Voix du Nord , Sylvain Robert a assuré : « Oui, il y a des discussions, mais il y en avait déjà du temps de Gervais Martel ».

« On n’en est pas encore à signer l’acte de vente, loin de là »