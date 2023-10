Le RC Lens en route pour réaliser le rêve du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le RC Lens semble en passe de devancer le PSG pour le rachat de son stade. Alors que la formation parisienne est en difficulté avec la mairie, un accord a en effet été trouvé entre le club et la Ville de Lens concernant le stade Bollaert comme l’a annoncé Joseph Oughourlian, le propriétaire des Sang et Or.

Le RC Lens va-t-il réussir là où le PSG est en train d’échouer ? Alors que Nasser Al-Khelaïfi est très loin d’un accord avec la maire de Paris Anne Hidalgo pour le rachat du Parc des Princes, la formation nordiste semble elle proche du but avec le stade Bollaert.

« Nous avons eu des discussions très longues et très fructueuses avec la mairie »

« Ça avance , a révélé dimanche sur France Bleu Nord Joseph Oughourlian, le propriétaire du club. On s’est mis d’accord avec la mairie de Lens. Il nous faut maintenant l’approbation du ministère des Finances. Nous avons eu des discussions très longues et très fructueuses avec la mairie. On se comprend bien avec le maire, Sylvain Robert. »

« Les parties devront s’entendre sur un montant »