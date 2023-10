PSG : En guerre avec Mbappé ? La mise au point du Real Madrid

Thibault Morlain

Jusqu'à présent, les tentatives du Real Madrid avec Kylian Mbappé se sont toujours soldées par un échec. On se souvient notamment en 2022 quand on pensait que le Français quitterait le PSG librement pour rejoindre les Merengue. Finalement, Mbappé a prolongé à Paris, mais ce n'est pas pour autant que cela a déclenché la guerre avec le Real Madrid...

Alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre librement le Real Madrid à l'été 2024, cela aurait déjà pu être le cas en 2022. Arrivant au terme de son contrat au PSG, le Français était annoncé avec certitude chez les Merengue. Finalement, à la surprise générale et face au forcing du Qatar, Mbappé avait accepté de prolonger au PSG.

« Florentino ne l'a pas mal pris »

Membre du conseil d'administration du Real Madrid, José Manuel Otero s'est exprimé sur les relations entre le club merenge et Kylian Mbappé. Qu'en est-il depuis l'épisode en 2022 ? « Les relations entre Mbappé et Florentino n'ont jamais été mauvaises. Florentino ne l'a pas mal pris. Il a compris la réaction du joueur », explique-t-il, rapporté par AS .

« Madrid a toujours laissé les portes ouvertes »