RC Lens : Révolution en interne, le verdict va tomber

Alors que sa gestion du mercato estival a été remise en question, Grégory Thil ne va pas rester à son poste de directeur technique du RC Lens. L’ancien attaquant de Boulogne ne va pas quitter le club pour autant et devrait récupérer son ancien rôle, directeur du recrutement. Les Sang et Or ont un nom en tête pour lui succéder.

Après un mercato estival animé, le RC Lens essaye de remonter la pente en championnat. Les Sang et Or ont vécu un début de saison compliqué, avec seulement deux victoires en huit journées. Dauphin du PSG en fin de saison dernière, les Lensois sont actuellement 14e de Ligue 1, à 7 points du podium.

Réorganisation au RC Lens

Du côté du RC Lens, c’est la gestion du mercato estival, et donc de Grégory Thil, qui est pointée du doigt. Arnaud Pouille a repris la main dans les derniers jours du mercato estival, et le directeur technique des Sang et Or quant à lui ne va pas rester à son poste. Comme indiqué par La Voix du Nord , une réorganisation de l’organigramme a lieu en interne.

Hébert favori pour remplacer Thil ?

En ce qui concerne Grégory Thil, il lui a été proposé vendredi dernier de récupérer son ancien poste à la tête de la cellule de recrutement. Ce qui va entraîner l’arrivée d’un nouveau directeur technique. Le RC Lens a reçu plusieurs candidatures, mais c’est Frédéric Hébert qui tiendrait la corde, ancien directeur sportif de Paris FC jusqu’en juin dernier. Une décision devrait être prise en milieu de semaine, avec l’accord de Joseph Oughourlian.