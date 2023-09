Transferts de dernière minute, c'est la panique au RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dauphin du PSG, le RC Lens se retrouvait face à un mercato crucial avant de se lancer en Ligue des champions. Une tâche qui a été confiée à Grégory Thil qui a succédé à Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif des Sang-et-Or. Et visiblement, il s'est retrouvé en difficulté cet été au moment de boucler de gros dossiers, ce qui a poussé Arnaud Pouille à reprendre les choses en main, et ce qui explique les transferts de dernière minute.

Deuxième de Ligue 1, le RC Lens va faire son grand retour en Ligue des champions. C'est la raison pour laquelle le mercato estival s'annonçait crucial du côté des Sang-et-Or. Et cela s'est encore plus confirmé après les départs de Seko Fofana et Loïs Openda, deux des joueurs clés de Franck Haise la saison dernière.

La gestion de Grégory Thil pointée du doigt ?

Une mission confiée à Grégory Thil. Ancien directeur de la cellule de recrutement, il avait été promu au poste de directeur sportif après le départ de Florent Ghisolfi vers l'OGC Nice. Et selon les informations de L'EQUIPE , le bilan n'est pas flatteur. Et pour cause, après le départ de Loïs Openda, il s'est obstiné pour boucler le transfert de Levi Garcia (AEK Athènes), un feuilleton qui a mis en péril la succession de l'attaquant belge. C'est également Grégory Thil qui est à l'origine du recrutement de Stijn Spierings, qui a déjà quitté le club pour retourner à Toulouse. D'autre part, L'EQUIPE , qui a contacté plusieurs agents, révèle que le dirigeant lensois ne s'occupait plus des négociations salariales depuis longtemps.

Arnaud Pouille a reprise les choses en main en fin de mercato