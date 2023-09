PSG : Un transfert déjà bouclé pour cet hiver ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A peine plus de deux semaines après la fermeture du mercato estival, les clubs se tournent déjà vers le marché hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Dans cette optique, le PSG pourrait bien poursuivre son dégraissage déjà bien amorcé cet été. Et Hugo Ekitike, qui n'entre plus dans les plans parisiens, pourrait bien avoir déjà trouvé une porte de sortie.

Cet été, le PSG a très largement renforcé son secteur offensif en attirant notamment Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Un recrutement qui avait pour but de compenser les départs de Lionel Messi et Neymar, mais qui fait également une victime principale, à savoir Hugo Ekitike. L'ancien Rémois, qui a refusé de rejoindre l'Eintracht Francfort, n'entre plus dans les plans du PSG.

Ekitike poussé au départ

En effet, alors qu'Hugo Ekitike aurait pu plomber le transfert de Randal Kolo Muani, le PSG ne digère pas le comportement de son attaquant, qui négociait dans le même temps un prêt vers Crystal Palace. Mais le club de la capitale souhaitait un transfert sec. Résultat, Ekitike est écarté du groupe et ne devrait plus jouer jusqu'au prochain mercato d'hiver.

West Ham envisage un transfert cet hiver