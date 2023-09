Le PSG a une attaque de feu, quel trio choisir ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a laissé filer Lionel Messi et Neymar. Pour combler ces deux départs majeurs, le club de la capitale s'est offert les services de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et de Marco Asensio. Selon vous, quelle est la meilleure association pour Luis Enrique en attaque ? A vos votes !

Après deux mercatos totalement ratés, Luis Campos s'est racheté lors de la dernière fenêtre de transferts. En effet, le conseiller football du PSG a bouclé douze arrivées au total cet été. Plus précisément, Luis Campos a offert à la fois Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola à Luis Enrique. De surcroit, le PSG a activé la clause de rachat de Xavi Simons, qui a été prêté dans la foulée au RB Leipzig.

Neymar et Messi ont quitté le PSG

Pour oublier Neymar et Lionel Messi - partis respectivement à Al Hilal en Arabie Saoudite et à l'Inter Miami en MLS - le PSG a bouclé les signatures de six joueurs à vocation offensive : Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.

Six nouveaux joueurs offensifs au PSG

Finalement resté au PSG cet été, alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé a été comblé lors de la dernière fenêtre de transferts. En effet, Luis Enrique a l'embarras du choix pour accompagner son numéro 7 aux avant-postes cette saison. Et pour le moment, le coach du PSG a déjà testé trois associations différentes, dont deux avant la réintégration de Kylian Mbappé dans son groupe : Kang-In Lee - Gonçalo Ramos - Marco Asensio pour la réception du FC Lorient, Kang-In Lee - Gonçalo Ramos - Vitinha contre Toulouse, et Kylian Mbappé - Marco Asensio - Ousmane Dembélé lors des deux dernières journées de Ligue 1 face au RC Lens et à l'OL.



