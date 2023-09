Verratti - PSG : Son transfert fait enrager à l’étranger !

Thomas Bourseau

Marco Verratti n’aura donc pas effectué toute sa carrière en Europe. Après onze ans au PSG, le Petit Hibou s’en est allé pour le Qatar bien que Manchester United ait tenté jusqu’au bout de l’attirer. En Espagne, Javier Tebas peste pour le transfert qu’il considère comme « arrangé » entre les propriétaires qataris du PSG et le club d’Al-Arabi.

Marco Verratti est arrivé dans l’anonymat le plus total à l’été 2012 et part comme un grand nom de l’histoire du PSG onze ans plus tard… pour Al-Arabi. Le Figaro a confié jeudi soir que Manchester United aurait tenté, outre sa proposition de prêt révélée par L’Équipe , de boucler le transfert sec de Marco Verratti, sans jamais réussir à se rapprocher des attentes économiques du PSG pour l’indemnité du transfert. Finalement, c’est Sofyan Amrabat qui a débarqué chez les Red Devils.

Tebas s’en prend encore au PSG… et du transfert de Verratti

Président de la Liga, Javier Tebas s’est une nouvelle fois payé le PSG. « En France, le PSG représente 60 % de la masse salariale du championnat français, un chiffre qui en dit long. Il a couvert beaucoup de pertes avec les sponsors que nous avons dénoncés tant dans l'Union européenne qu'à l'UEFA et avec les contributions du fonds souverain qui possède le PSG ».

«Est-ce qu'ils nous prennent pour des idiots ?»