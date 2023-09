La grande annonce du clan Neymar après son départ du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les grands débuts de Neymar avec Al-Hilal semblent imminents. Alors qu’il a fait son retour à la compétition cette semaine sous le maillot brésilien, l’attaquant va pouvoir disputer ses premières minutes en Arabie saoudite. Sur Instagram, son père a pris la parole avant ce grand jour pour l’ancienne star du PSG.

Après six années au PSG, Neymar a quitté la France et l’Europe durant le mercato pour prendre la direction de l’Arabie saoudite. C’est désormais à Al-Hilal qu’évolue l’international brésilien, tout proche de faire ses débuts avec sa nouvelle équipe. Éloigné des terrains depuis le mois de février, et son dernier match officiel contre le LOSC, Neymar a rejoué avec la Seleção durant la trêve internationale, inscrivant notamment un doublé contre la Bolovie lui permettant de battre le record de buts de Pelé avec 79 réalisations au compteur. Ce vendredi, c’est avec Al-Hilal qu’il pourrait briller.



« Mon fils, le grand jour est arrivé ! »

Sur Instagram , le père de Neymar en effet laissé entendre que l’attaquant effectuerait ses débuts avec son nouveau club ce vendredi. « Mon fils, le grand jour est arrivé ! Un grand changement, un grand défi, mais nous réussirons. Le Seigneur est toujours avec nous. Bonne chance, mon fils ! Bonne chance à Al-Hilal ! Que Dieu te bénisse et te protège ! », a publié Neymar Sr.

Premier match contre Al Riyad