Mercato : Le PSG rassure après son dernier transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Le PSG a officialisé mercredi le transfert de Marco Verratti, qui a rejoint le club d'Al-Arabi, au Qatar. Un départ qui laisse un grand vide dans l'entrejeu étant donné l'importance de l'international italien ces onze dernières années, mais Luis Enrique a tenu à afficher un discours rassurant à ce sujet.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Marco Verratti n'est plus un joueur du PSG. Onze ans après son arrivée dans la capitale, Petit Hibou a été poussé vers la sortie cet été, et s'est finalement engagé cette semaine au Qatar, du côté d'Al-Arabi, pour un transfert estimé à 50M€. Mais une question se pose désormais : le PSG a-t-il ce qu'il faut au milieu de terrain pour remplacer Verratti ?

Bonne nouvelle pour Verratti après son transfert du PSG https://t.co/n9yrKLDa5N pic.twitter.com/oJBttHcBjm — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Luis Enrique réagit au départ de Verratti

Interrogé jeudi en conférence de presse, Luis Enrique s'est exprimé sur la vente de Marco Verratti et a répondu au scepticisme en ce qui concerne son effectif dans l'entrejeu, que certains estiment peu garni : « Il ne manque personne. Je crois que nous avons un effectif complet et particulièrement au milieu de terrain », assure l'entraîneur du PSG.

« J’ai beaucoup d’options »