PSG : Mbappé regrette amèrement ce transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme prévu, Marco Verratti a quitté le PSG pour s'engager avec Al-Arabi, au Qatar. Le milieu de terrain italien a reçu une multitude d'hommages de la part de ses anciens coéquipiers parisiens, à commencer par Kylian Mbappé qui semble déjà fortement regretter son départ. Un transfert mal digéré ?

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel depuis mercredi soir : Marco Verratti (30 ans) n'est plus un joueur du PSG. Le milieu de terrain italien, malgré une prolongation de contrat jusqu'en 2026 qui avait été signée en décembre dernier, n'entrait pas dans les plans d'avenir de Luis Enrique, et le nouvel entraîneur du club de la capitale ne l'a pas aligné en début de saison. Verratti s'est donc engagé avec Al-Arabi, au Qatar, mettant ainsi un terme à onze années de collaboration au PSG.

« Toujours une place très spéciale dans mon cœur »

Après l'officialisation de son transfert, évalué à 50M€, Marco Verratti n'a pas manqué de déclarer sa flamme au PSG : « J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon cœur. Je serai Parisien pour toujours », a lâché l'international italien. Et son départ semble avoir marqué le vestiaire du PSG, à commencer par Kylian Mbappé.

« L'un des meilleurs joueurs que j'ai pu voir »